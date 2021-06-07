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07 июня 2021, 14:53 10

Под Мариуполем взорвали гранатой автомобиль, два человека ранены осколками

07 июня 2021, 14:53 10
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В поселке Сартана (Донецкая область) мужчина бросил гранату под припаркованный автомобиль. В результате взрыва пострадали два человека

Об этом сообщает местный портал 0629, передает RegioNews.

На улице Городняя в субботу ночью возле магазина отмечали день рождения. К магазину подошел мужчина, спровоцировавший конфликт. Очевидец происшествия говорит, что это сотрудник силовых структур.

Стал приставать к людям, унять его не могли. Он бросил гранату под машину именинника. От взрыва вылетели окна в магазине. Двое парней, именинник и его друг получили осколочные ранения, - сообщает издание, ссылаясь на слова очевидца.

В полиции данный факт подтвердили. Рассмотрение данного дела прокуратура передаст в Государственное бюро расследований, пишет 0629.

Сейчас известно, что подозреваемый задержан.

Как сообщалось, в конце прошлого года в Киеве мужчина взорвал банковский терминал, но деньги оставил.

взрыв авто хулиганство ранение Граната

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