Под Мариуполем взорвали гранатой автомобиль, два человека ранены осколками

В поселке Сартана (Донецкая область) мужчина бросил гранату под припаркованный автомобиль. В результате взрыва пострадали два человека

Об этом сообщает местный портал 0629, передает RegioNews.

На улице Городняя в субботу ночью возле магазина отмечали день рождения. К магазину подошел мужчина, спровоцировавший конфликт. Очевидец происшествия говорит, что это сотрудник силовых структур.

Стал приставать к людям, унять его не могли. Он бросил гранату под машину именинника. От взрыва вылетели окна в магазине. Двое парней, именинник и его друг получили осколочные ранения, - сообщает издание, ссылаясь на слова очевидца.

В полиции данный факт подтвердили. Рассмотрение данного дела прокуратура передаст в Государственное бюро расследований, пишет 0629.

Сейчас известно, что подозреваемый задержан.

Как сообщалось, в конце прошлого года в Киеве мужчина взорвал банковский терминал, но деньги оставил.