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06 червня 2021, 14:31 660

На Запорізькій ТЕС для аварійного ремонту відключили енергоблок

06 червня 2021, 14:31 660
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Фото з відкритих джерел
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Запорізька теплоелектростанція (ТЕС) сьогодні вночі відключила енергоблок №1. Його вимкнули, щоб усунути свищ на ширмі котла

Про це повідомила пресслужба Запорізької ТЕС на сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Для теплової генерації свищі на обладнанні не рідкісне явище, з яким енергетики зазвичай оперативно справляються. Вихід в ремонт енергоблоку не вплинув на тепло- і електропостачання міста. Зараз на Запорізькій ТЕС працює енергоблок №3 загальною потужністю 200 МВт, - зазначили в пресслужбі.

За даними компанії "Укренерго", станом на сьогодні перший енергоблок Запорізької ТЕС перебуває на аварійному ремонті, а на енергоблоках №2 та №4 проводять поточний ремонт.

Як повідомлялося, 30 травня на енергоблоці №2 Запорізької АЕС відключено два головні циркуляційні насоси. 30 травня 2021 року о 12 годині 45 хвилині на енергоблоці №2 було відключено головні циркуляційні насоси №1 та №3. Ведуться роботи з усунення зауважень в маслосистемі ГЦН.

аварія енергетика ТЕЦ Запорізька область відключення

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