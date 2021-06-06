На Запорожской ТЭС для аварийного ремонта отключили энергоблок

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Запорожская теплоэлектростанция (ТЭС) сегодня ночью отключила энергоблок №1. Его отключили, чтобы устранить свищ на ширме котла

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ТЭС на странице в Facebook, передает RegioNews.

Для тепловой генерации свищи на оборудовании не редкое явление, с которым энергетики обычно оперативно справляются. Выход в ремонт энергоблока не повлиял на тепло- и электроснабжение города. Сейчас на Запорожской ТЭС работает энергоблок №3 общей мощностью 200 МВт, - отметили в пресс-службе.

По данным компании "Укрэнерго" по состоянию на сегодня первый энергоблок Запорожской ТЭС находится в аварийном ремонте, а на энергоблоках №2 и №4 проводят текущий ремонт.

Как сообщалось, 30 мая на энергоблоке №2 Запорожской АЭС отключены два главных циркуляционных насоса. 30 мая 2021 года в 12 часов 45 минут на энергоблоке №2 были отключены главные циркуляционные насосы №1 и №3. Ведутся работы по устранению замечаний в маслосистеме ГЦН.