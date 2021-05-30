На енергоблоці №2 Запорізької АЕС відключено два головні циркуляційні насоси

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30 травня 2021 року о 12 годині 45 хвилині на енергоблоці №2 було відключено головні циркуляційні насоси №1 та №3. Ведуться роботи з усунення зауважень в маслосистемі ГЦН

Про це повідомляє пресцентр Запорізької АЕС, передає RegioNews.

Потужність енергоблоку №2 - 300 МВт.

В даний час в роботі знаходяться 3 енергоблока Запорізької АЕС. На енергоблоці №3 йде 76 доба планового середнього ремонту, на енергоблоці №5 - 30 доба планового середнього ремонту, на енергоблоці №6 - 43 доба планового капітального ремонту, - йдеться в повідомленні.

На АЕС додають, що радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Як повідомлялося, 13 травня у зруйнованому реакторі Чорнобильської АЕС зафіксували зростання ядерної активності. Поки що зростання не перевищує норм безпеки.