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04 червня 2021, 14:59 14

ЗМІ дізналися, коли можуть призначити нового речника Зеленського

04 червня 2021, 14:59 14
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Офіс президента
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Нового прессекретаря президента Володимира Зеленського планують призначити вже наступного тижня

Як повідомило джерело "РБК-Україна" в Офісі президента, ім'я цієї людини поки тримають в секреті, пише RegioNews.

Зазначається, що на початку тижня співрозмовники видання розповіли, що вже обраний "шорт-лист" кандидатів. На них чекала особиста співбесіда з Зеленським. Станом на обід п'ятниці, 4 червня, рішення майже ухвалено.

"Президент практично обрав. Наступного тижня буде указ", - уточнило джерело в ОП.

Нагадаємо, 30 квітня ЗМІ повідомили, що речниця Зеленського Мендель написала заяву про звільнення. Згодом цю інформацію підтвердили в ОП.

Водночас стало відомо, що в ОП вже склали список осіб, які можуть замінити на посаді Мендель.

Володимир Зеленський Офіс президента спікер президент преса

 
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