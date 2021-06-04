ЗМІ дізналися, коли можуть призначити нового речника Зеленського
Нового прессекретаря президента Володимира Зеленського планують призначити вже наступного тижня
Як повідомило джерело "РБК-Україна" в Офісі президента, ім'я цієї людини поки тримають в секреті, пише RegioNews.
Зазначається, що на початку тижня співрозмовники видання розповіли, що вже обраний "шорт-лист" кандидатів. На них чекала особиста співбесіда з Зеленським. Станом на обід п'ятниці, 4 червня, рішення майже ухвалено.
"Президент практично обрав. Наступного тижня буде указ", - уточнило джерело в ОП.
Нагадаємо, 30 квітня ЗМІ повідомили, що речниця Зеленського Мендель написала заяву про звільнення. Згодом цю інформацію підтвердили в ОП.
Водночас стало відомо, що в ОП вже склали список осіб, які можуть замінити на посаді Мендель.
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