ЗМІ дізналися, коли можуть призначити нового речника Зеленського

Офіс президента

Як повідомило джерело "РБК-Україна" в Офісі президента, ім'я цієї людини поки тримають в секреті, пише RegioNews.

Зазначається, що на початку тижня співрозмовники видання розповіли, що вже обраний "шорт-лист" кандидатів. На них чекала особиста співбесіда з Зеленським. Станом на обід п'ятниці, 4 червня, рішення майже ухвалено.

"Президент практично обрав. Наступного тижня буде указ", - уточнило джерело в ОП.

Нагадаємо, 30 квітня ЗМІ повідомили, що речниця Зеленського Мендель написала заяву про звільнення. Згодом цю інформацію підтвердили в ОП.

Водночас стало відомо, що в ОП вже склали список осіб, які можуть замінити на посаді Мендель.