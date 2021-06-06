Сегодня в Украине отмечают День журналиста

Фото из открытых источников

25 мая 1994 года в Киеве первый президент Украины Леонид Кравчук подписал Указ № 251/94, который предписывал установить в стране новый “профессиональный праздник работников средств массовой информации — День журналиста”

Об этом сообщает RegioNews.

Дата для празднования "Дня журналистов" была выбрана не случайно. Именно в этот день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины, подавляющим большинством голосов, был принят в ряды Международной федерации журналистов — крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.

Работников украинских СМИ с профессиональным праздником – Днем журналиста поздравил Президент Украины Владимир Зеленский.

Острые, нетерпеливые, остроумные, оперативные, профессиональные, с усиленным чувством справедливости – такие украинские журналисты. Но прежде всего это люди, которые мечтают и стремятся к переменам, - написал Зеленский в Твиттере.

Гострі, нетерплячі, дотепні, оперативні, професійні, з посиленим відчуттям справедливості – такі українські журналісти. Та передусім це люди, які мріють і прагнуть змін. І головна мрія, яка об'єднує і журналістів, і Президента, – зробити Україну кращою. Нехай вона здійсниться! pic.twitter.com/9zLR2TpxHL — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2021

Он отметил, что "главная мечта, которая объединяет и журналистов, и президента, – сделать Украину лучше" и пожелал, чтобы она осуществилась.

Также спикер парламента Дмитрий Разумков поблагодарил украинских журналистов за профессионализм и баланс мнений.

Вы делаете сверхважное для общества дело. Благодарен каждому, кто готовит качественные материалы, придерживается баланса мнений и профессионально выполняет свою работу. Желаю не терять вдохновения, быть беспристрастными и искренними в своих действиях", - написал Разумков в Твиттере.

В День журналиста в Министерстве иностранных дел напомнили, что 9 гражданских журналистов Крыма являются пленниками Кремля. Об этом говорится на странице МИД в Facebook.

Сейчас 9 гражданских журналистов, незаконно содержащихся в российских тюрьмах, один находится под домашним арестом. Это Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалієв, Амет Сулейманов, — говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД добавили, что 10 марта во временно оккупированном Симферополе российская ФСБ задержала журналиста "Крым Реалии” Владислава Есипенко.

Этот день является возможностью в очередной раз вспомнить о том, что на временно оккупированных территориях Украины права и свободы представителей СМИ систематически подавляются, отметили в ведомстве.

С первых дней оккупации Россия начала давление и репрессии против свободной профессиональной журналистики в Крыму. На сегодня независимая журналистика на полуострове полностью уничтожена как явление.

В этих условиях возник феномен гражданского журнализма, когда обычные люди с активной гражданской позицией взяли на себя выполнение функций СМИ, заполняя вакуум независимого и беспристрастного освещения ситуации на оккупированном полуострове, — говорится в сообщении.

За свою гражданскую позицию и журналистскую деятельность, активисты подвергаются преследованиям и попадают за решетку, обвинения выдвигаются по "террористическим” статьям, что грозит заключением на сроки 20 и более лет, резюмировали в МИД.

Министр обороны Андрей Таран в День журналиста вспомнил тех, кто отдал свою жизнь на передовой.

Об этом говорится в поздравлении министра, которое размещено на сайте Минобороны.

Вспомним поименно тех, чью жизнь и творческую деятельность оборвал российский оккупант: Виктор Гурняк, Олег Задоянчук, Дмитрий Лабуткин, Сергей Николаев, Александр Черников... До последнего вздоха они с честью выполняли свой журналистский долг, - подчеркнул Таран.

Он отметил, что современный мир несет в себе много угроз, и одной из главных является информационная.

И Украина здесь, к сожалению, оказалась на острие противостояния. Прежде, чем ввести танки и солдат, враг с помощью информационных возможностей принес на нашу землю собственную версию реальности, в том же числе через контролируемое медийное поле. Мы все помним, что первыми с нашими воинами на противостояние врагу вышли работники украинских медиа, - сказал министр.

По его словам, правдивое освещение событий, развенчание дезинформации и активная патриотическая позиция наших журналистов и с камерой, микрофоном и записной книжкой помогли остановить продвижение врага.

Как сообщалось, 3 июня в делам Майдана ГБР объявило подозрение одному из полицейских за препятствование журналистам. Действующего сотрудника Национальной полиции подозревают в препятствовании журналистской деятельности во время Революции Достоинства.

Ранее, 25 мая, стало известно, что в офисе Генпрокурора будет создана платформа сотрудничества по расследованию преступлений против журналистов.