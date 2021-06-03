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03 червня 2021, 09:16 2

Справи Майдану: ДБР оголосило підозру одному із поліцейських за перешкоджання журналістам

03 червня 2021, 09:16 2
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Чинного співробітника Національної поліції підозрюють в перешкоджанні журналістській діяльності під час Революції Гідності

Як передає RegioNews, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що під час подій Майдану, співробітник Національної поліції був старшим інспектором з особливих доручень відділу організації служби управління громадської безпеки Головного управління МВС України в м. Києві.

Йому інкримінують умисне, на виконання явно злочинного наказу, незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, а також перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

За даними слідства, 18 лютого 2014 року підозрюваний, перебуваючи в центральній частині Києва та діючи спільно зі співробітниками міліції особливого призначення "Беркут", перешкоджав проведенню зібрань громадян, а також незаконно затримав кореспондента та оператора "5 каналу", застосовувавши насильство.

В результаті тележурналістам були спричинені тілесні ушкодження, пошкоджені відеокамера та інше професійне обладнання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру ексінспектору одного з відділів ДАІ Головного управління МВС України в Києві у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів і демонстрацій, а також у складанні неправдивого протоколу.

ДБР справи Майдану поліція розслідування Кримінальна відповідальність

 
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