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31 травня 2021, 13:54 256

Разумков виступив за легалізацію медичного канабісу, але частково

31 травня 2021, 13:54 256
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Фото: з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не повністю підтримує легалізацію канабісу в країні, оскільки вважає, що люди можуть його використовувати не лише в медичних цілях

Про це Разумков розповів під час брифінгу, передає RegioNews.

Не до кінця підтримую ідею легалізації канабісу з різних причин. На жаль, є приклади, коли він може використовуватися не лише в медичних цілях", - пояснив Разумков.

На його думку, суспільство не в повній мірі до цього готове.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Арахамія ще в листопаді минулого року повідомив, що Рада вже працює над законопроєктом про легалізацію медичного канабісу.

Раніше Офіс президента пояснив, навіщо необхідна легалізація канабісу.

наркотики ВР закон Дмитро Разумков парламент

 
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