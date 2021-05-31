Разумков виступив за легалізацію медичного канабісу, але частково

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не повністю підтримує легалізацію канабісу в країні, оскільки вважає, що люди можуть його використовувати не лише в медичних цілях

Про це Разумков розповів під час брифінгу, передає RegioNews.

Не до кінця підтримую ідею легалізації канабісу з різних причин. На жаль, є приклади, коли він може використовуватися не лише в медичних цілях", - пояснив Разумков.

На його думку, суспільство не в повній мірі до цього готове.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Арахамія ще в листопаді минулого року повідомив, що Рада вже працює над законопроєктом про легалізацію медичного канабісу.

Раніше Офіс президента пояснив, навіщо необхідна легалізація канабісу.