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01 червня 2021, 11:48 726

У МОН розповіли, хто зможе вступити до президентського університету

01 червня 2021, 11:48 726
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Фото: МОН
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Вступити до президентського університету, створення якого анонсував глава держави Володимир Зеленський, зможуть абітурієнти, які склали зовнішнє незалежне оцінювання

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі телеканалу "Дом", пише RegioNews.

"Ми будемо стартувати з зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) як елемента ранжування - з математики або іншого предмету. Але це тільки початок. Це початок, коли з усієї 300-тисячної армії випускників, ми оберемо 20 талановитих", - розповів глава відомства.

Він додав, що спочатку за ЗНО буде обрано 1-2 тисячі осіб. Далі будуть інші етапи відбору.

За словами міністра, початок освітнього процесу у виші заплановано на 1 жовтня 2023 року. Указ президента включає створення самого університету, архітектурної концепції, яка має бути покладена в техніко-економічне обґрунтування всього.

Нагадаємо, 31 травня Зеленський підписав указ про створення в Україні університету майбутнього.

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