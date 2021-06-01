У МОН розповіли, хто зможе вступити до президентського університету
Вступити до президентського університету, створення якого анонсував глава держави Володимир Зеленський, зможуть абітурієнти, які склали зовнішнє незалежне оцінювання
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі телеканалу "Дом", пише RegioNews.
"Ми будемо стартувати з зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) як елемента ранжування - з математики або іншого предмету. Але це тільки початок. Це початок, коли з усієї 300-тисячної армії випускників, ми оберемо 20 талановитих", - розповів глава відомства.
Він додав, що спочатку за ЗНО буде обрано 1-2 тисячі осіб. Далі будуть інші етапи відбору.
За словами міністра, початок освітнього процесу у виші заплановано на 1 жовтня 2023 року. Указ президента включає створення самого університету, архітектурної концепції, яка має бути покладена в техніко-економічне обґрунтування всього.
Нагадаємо, 31 травня Зеленський підписав указ про створення в Україні університету майбутнього.