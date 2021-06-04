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04 червня 2021, 16:11 2

На Житомирщині у пожежі загинули батько й син

04 червня 2021, 16:11 2
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Фото: ДСНС
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У ніч на 4 червня в місті Коростень, що у Житомирській області, в приватному житловому будинку внаслідок пожежі загинули батько й син

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС у Житомирській області.

Коли рятувальники прибули до будинку, там спостерігалась сильна задимленість.

"Під час гасіння в оселі були виявлені тіла двох чоловіків – батька та сина, 1945 та 1981 р.н", - повідомили в ДСНС.

Крім того, із попереднім діагнозом "отруєння чадним газом" госпіталізовано до Коростенської міської лікарні їхнього знайомого, який заходив до них у гості. Коли розпочалась пожежа, чоловік зміг покинути будинок самостійно ще до прибуття рятувальників, але потім все ж таки звернувся до них по допомогу, оскільки йому стало зле.

Внаслідок пожежі знищено диван, пошкоджено домашні речі в кімнаті. Попередня причина займання – необережність під час паління.

Нагадаємо, нещодавно у Слов'янську сталася смертельна пожежа у багатоповерхівці.

Україна пожежа рятувальники ДСНС Житомирська область

 
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