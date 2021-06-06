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06 июня 2021, 11:18 226

В Польше два украинца пострадали, сорвавшись с лифтом с 15-го этажа

06 июня 2021, 11:18 226
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Фото из открытых источников
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В одном из многоквартирных домов в центре польского города Лодзи были ранены двое мужчин, которые обслуживали шахту лифта. Оба - граждане Украины

Об этом пишет УНН со ссылкой на телеканал TVN24, передает RegioNews.

Они работали на крыше пассажирской кабины и красили шахту. В какой-то момент кабина сорвалась и упала с высоты пятнадцатого этажа, - сообщил младший капитан Петр Высоцкий из Лодзинской пожарной команды. Оба рабочих, граждане Украины 41 и 42 лет, были доставлены в больницу.

Несчастный случай произошел в одном из многоквартирных домов на улице Пиотрковской, 203. По информации, предоставленной Лодзинской пожарной командой, двое мужчин работали на крыше лифта.

Они красили шахту лифта. По неизвестным причинам пассажирская кабина, на крыше которой они стояли, упала вниз с высоты пятнадцатого этажа, — рассказал телеканалу Высоцкий из пожарной бригады в Лодзи.

Первыми на место происшествия прибыли медицинские спасатели.

Они вытащили раненых на уровень -1. Один из раненых украинцев был в тяжелом состоянии. У второго были менее серьезные травмы, в основном в области лица, — рассказал пожарный.

Сообщается, что на месте происшествия работают полиция и прокурор. Причины аварии пока неизвестны.

Наши инспекторы также выехали на место. Мы расследуем обстоятельства несчастного случая и проверяем, были ли у работников гарантированы условия для безопасного выполнения работы, — говорит Вальдемар Ключа из Государственной инспекции труда в Лодзи.

Он подчеркнул, что пока рано говорить о каких-либо выводах.

Мы не знаем, могли ли потерпевшие способствовать несчастному случаю, и позаботился ли работодатель о надлежащих мерах безопасности. У нас много вопросов, на которые мы должны ответить, — подчеркнул он.

Как сообщалось, 22 марта в Польше в ДТП попал еще один автобус с украинцами: есть погибший и травмированные. Авария произошла на том же месте, где 6 марта разбился предыдущий автобус с украинцами.

Польша ранение украинцы спасатели медики

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