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04 июня 2021, 19:20 882

На ВНО по истории Украины не пустили 33 участников

04 июня 2021, 19:20 882
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Фото из открытых источников
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Сегодня состоялось тестирование основной сессии внешнего независимого оценивания 2021. 33 участника ВНО не были допущены к пунктам тестирования

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает RegioNews.

Участие в тестировании по истории Украины приняли 203 361 человек, что составляет 68% от общего количества зарегистрированных.

33 участника ВНО не были допущены к пунктам тестирования, 5 - из-за выявления признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 86 общественных наблюдателей, - говорится в сообщении.

Больше всего участников тестирования по истории Украины - 77,14% зарегистрированных - было зафиксировано в Киеве, меньше всего — 53,08% — в Черновицкой области.

Как сообщалось, ВНО по химии не сдали почти 11% абитуриентов. Внешнее независимое оценивание (ВНО) по химии сдали 89,2% абитуриентов.

А на ВНО по украинскому языку и литературе 75 участников не допустили к пунктам тестирования.

Напомним, основная сессия ВНО-2021 продлится с 21 мая по 15 июня. Более 13% ее участников – выпускники прошлых лет.

ВНО история тесты регистрация наблюдатель

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