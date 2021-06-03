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03 червня 2021, 17:20 5

Для українських медиків запустили тест на цифрову грамотність

03 червня 2021, 17:20 5
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Рixabay
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В Україні запустили тест на цифрову грамотність для медичних працівників, який можна пройти на порталі "Дія.Цифрова освіта"

Про це пише RegioNews з посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що необхідно дати відповідь на 60 запитань, після чого кожен отримає електронний сертифікат і зможе вдосконалити необхідні цифрові навички.

Як повідомила заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, через пандемію медики вже понад рік перебувають у стресовій ситуації з надмірним навантаженням, і саме опанування цифрових технологій допоможе їм зробити щоденну роботу більш ефективною в ці складні часи.

Нагадаємо, нещодавно в Ужгороді правоохоронці викрили схему масової фальсифікації серед студентів місцевого вишу. Щоб не складати іспит самостійно, 20 студентів заплатили гроші за це іншим.

Україна медики лікарі уряд тести

 
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