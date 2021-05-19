В центрі оцінювання якості освіти попереджають про шахрайство з продажем нібито відповідей на тести ЗНО

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В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) попереджають про поширення шахраями нібито відповідей на тести зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року

Про це повідомляє УЦОЯО, передає RegioNews.

У мережі шахраї вже "продають" відповіді на ЗНО-2021. Як і в попередні роки, задовго до зовнішнього незалежного оцінювання соціальні мережі рясніють "привабливими" пропозиціями, зокрема різні канали в Telegram. Спритники за певну плату пропонують випускникам та їхнім батькам придбати зошити сертифікаційних робіт ЗНО-2021 із відповідями до них, запевняючи в надійності й достовірності джерела інформації, щораз вигадуючи нові схеми. Наприклад, для "переконливості" надсилають лист із буцімто офіційної скриньки Українського центру оцінювання якості освіти. Безумовно, купити можна що завгодно, але стовідсотково це не буде тест ЗНО, - йдеться в повідомленні пресслужби центру.

В Українському центрі оцінювання якості освіти заявляють, що у відомстві створено потужну систему захисту інформації на всіх етапах підготовки і проведення ЗНО, а друкують сертифікаційні роботи в умовах суворої конфіденційності.

Аби не бути ошуканим, укотре застерігаємо: відхиляйте сумнівні пропозиції. Натомість для ретельної підготовки до ЗНО радимо проходити тести попередніх років, які є у вільному доступі в рубриці "Тести минулих років", перевіряти відповіді, аналізувати свої помилки, заповнювати прогалини у знаннях тощо, - наголошують у Центрі.

У повідомленні окремо зазначено, що деякі шахраї неправомірно ставлять логотип УЦОЯО на свій сумнівний контент, і за зміст таких матеріалів Український центр оцінювання якості освіти відповідальності не несе.

Як повідомлялося, основна сесія ЗНО-2021 триватиме від 21 травня до 15 червня. Понад 13% її учасників – випускники минулих років.

Також стало відомо, що освітян, залучених до проведення ЗНО, вже почали щепити другою дозою вакцини проти COVID-19.