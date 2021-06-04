ТКГ перенесут из Минска, - Данилов

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что переговорная площадка Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины из Минска будет перенесена, сейчас вопрос обсуждается

Об этом он заявил на брифинге после заседания СНБО, передает RegioNews.

Будем ли мы переносить из Минска (площадка для переговоров ТКГ - ред.) наши переговоры? Естественно. И сегодня такой вопрос стоит. Есть ли какой-то суд, к которому могла бы обратиться по этому поводу Украина, и обязать стороны переговоров это сделать? К большому сожалению, в данном случае такого суда нет, - сказал Данилов.

Как сообщалось, в ТКГ рассказали, кто примет решение о переносе заседаний из Минска. Решение о переносе заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска будет рассматривать новое руководство ОБСЕ.

27 мая стало известно, что в ТКГ будут искать замену Минску для переговоров по Донбассу. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявляет, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по разрешению ситуации на Донбассе.