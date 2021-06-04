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04 червня 2021, 17:42 11

Данілов назвав Німеччину та Францію відповідальними за окупацію Криму

04 червня 2021, 17:42 11
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Фото з відкритих джерел
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Секретар РНБО Олексій Данілов нагадав про відмову Німеччини та Франції надати Україні та Грузії План дій щодо членства в НАТО в 2008 році. Після цього була російська окупація Криму та напад на Грузію

Про це Данілов заявив на брифінгу після засідання РНБО, передає RegioNews.

За його словами, ці країни зацікавлені в співпраці з РФ. Вони є політичними та економічними партнерами Росії.

І нам це дуже неприємно. Бо саме ці дві країни в 2008 році відмовили в ПДЧ Україні та Грузії. І в 2008 році на Грузію напали. Після того є ситуація з окупованим Кримом. Чи мають за це нести відповідальність Німеччина та Франція. Я вважаю, що мають, - заявив він.

Він заявив, що коли одна країна порушує кордони іншої, то занадто мало бути просто "занепокоєними".

Як повідомлялося, на сьогодні Зеленський скликав засідання РНБО.

Сьогодні після засідання РНБО Данілов зазначив, що у санкційних списках РНБО немає жодної випадкової людини.

РНБО Олексій Данилов Німеччина Франція окупація Крим відповідальність НАТО

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