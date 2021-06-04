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04 червня 2021, 18:04 20

Україна відкинула пропозицію Ірану про компенсації родинам жертв збитого літака МАУ

04 червня 2021, 18:04 20
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Фото з відкритих джерел
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На переговорах у Києві, що відбулись днями, іранська делегація повідомила про готовність до виплати компенсацій українським родинам загиблих у катастрофі МАУ в розмірі 150 тисяч доларів за кожного загиблого, однак Україна відкинула цю пропозицію

Про це розповів речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі "Європейській правді", передає RegioNews.

Ніколенко зазначив, що питання виплати компенсацій є важливим елементом процесу забезпечення справедливості стосовно жертв трагедії українського літака рейсу PS752 та їхніх родичів.

Водночас, за його словами, визначенню обсягу компенсацій має передувати встановлення всіх обставин збиття Іраном літака та притягнення винних до відповідальності.

Лише після цього можна говорити про розмір грошових виплат. Конкретна сума компенсацій має стати результатом домовленості урядів всіх держав, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, а не одностороннім рішенням, - сказав Ніколенко.

Він додав, що Україна очікує від Ірану добросовісного виконання домовленостей, досягнутих в рамках третього раунду консультацій 2-3 червня в Києві, а також попередніх двох раундів.

Як повідомлялося 23 серпня 2020 року, "чорні скриньки" було розшифровано і Іран повідомив деталі авіакатастрофи літака МАУ. Пілоти до останнього намагалися контролювати політ.

Іран авіакатастрофа МАУ компенсація літак

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