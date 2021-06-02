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02 червня 2021, 16:00 406

Кабмін вирішив замовити спеціальний пожежний літак

02 червня 2021, 16:00 406
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Фото з відкритих джерел
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Уряд планує замовити спеціальний пожежний літак, який дасть змогу рятувальникам оперативніше та ефективніше гасити пожежі

Про це відповідне рішення, яке підтримали на засіданні Кабміну, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Окрім підвищення ефективності реагування на пожежі, ми водночас підтримуємо українського виробника. Минулого року Міноборони замовило три літаки у ДП "Антонов". Вперше за історію незалежності держава закуповує таку кількість літаків вітчизняного виробництва, - написав Шмигаль.

Як повідомлялося, Уряд обіцяє скорочення дефіциту бюджету і держборгу вже за два роки.

Кабмін літак Деніс Шмигаль закупівля рішення

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