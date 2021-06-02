Кабмін вирішив замовити спеціальний пожежний літак
Уряд планує замовити спеціальний пожежний літак, який дасть змогу рятувальникам оперативніше та ефективніше гасити пожежі
Про це відповідне рішення, яке підтримали на засіданні Кабміну, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Окрім підвищення ефективності реагування на пожежі, ми водночас підтримуємо українського виробника. Минулого року Міноборони замовило три літаки у ДП "Антонов". Вперше за історію незалежності держава закуповує таку кількість літаків вітчизняного виробництва, - написав Шмигаль.
Як повідомлялося, Уряд обіцяє скорочення дефіциту бюджету і держборгу вже за два роки.
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