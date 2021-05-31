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31 травня 2021, 15:06 162

В Ужгороді аеропорт повноцінно запрацює у вересні - Мінінфраструктури

31 травня 2021, 15:06 162
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Фото: із відкритих джерел
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Міжнародний аеропорт “Ужгород” повноцінно почне працювати у вересні цього року, коли наберуть чинність зміни в аеронавігаційному просторі Словаччини

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури, передає RegioNews.

Зазначається, що управління частиною простору сусідньої держави буде делеговано Україні.

Вже з 9 вересня 2021 року наберуть чинність зміни в аеронавігаційному просторі Словаччини, управління частиною якого буде делеговано Україні. Це означатиме, що вже цього року авіакомпанії зможуть здійснювати посадку на летовищі Ужгорода за аеронавігаційними приладами”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що 5 червня вступає у дію угода між урядами України та Словацької Республіки, якою визначені умови використання повітряного простору Словаччини.

Термін дії цієї угоди закінчився ще в 2016 році, вона врегульовувала ситуацію, коли через розташування аеропорту при зльоті/посадці літаки зачіпають повітряний простір сусідньої країни. З того часу міжнародний аеропорт "Ужгород” не працював.

Нагадаємо, раніше Україна дала дозвіл на приїзд генконсулів Угорщини в Закарпатську область.

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