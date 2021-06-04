Украина отвергла предложение Ирана о компенсациях семьям жертв сбитого самолёта МАУ

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На переговорах в Киеве, которые состоялись на днях, иранская делегация сообщила о готовности к выплате компенсаций украинским семьям погибших в катастрофе МАУ в размере 150 тысяч долларов за каждого погибшего, однако Украина отвергла это предложение

Об этом рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Европейской правде", передает RegioNews.

Николенко отметил, что вопрос выплаты компенсаций является важным элементом процесса обеспечения справедливости в отношении жертв трагедии украинского самолета рейса PS752 и их родственников.

В то же время, по его словам, определению объема компенсаций должно предшествовать установление всех обстоятельств сбития Ираном самолета и привлечения виновных к ответственности.

Лишь после этого можно говорить о размере денежных выплат. Конкретная сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех государств, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а не односторонним решением, - сказал Николенко.

Он добавил, что Украина ожидает от Ирана добросовестного выполнения договоренностей, достигнутых в рамках третьего раунда консультаций 2-3 июня в Киеве, а также предыдущих двух раундов.

Как сообщалось 23 августа 2020 года, "черные ящики" были расшифрованы и Иран сообщил детали авиакатастрофы самолета МАУ. Пилоты до последнего пытались контролировать полет.