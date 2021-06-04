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04 червня 2021, 15:56 171

У Харкові масово "замінували” лікарні міста, поліція проводить евакуацію

04 червня 2021, 15:56 171
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Фото: Нацполіція
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Сьогодні, 4 червня, Нацполіція Харкова отримала повідомлення про масове “мінування” будівель у місті, в тому числі медичних закладів

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області, передає RegioNews.

Близько 9:00 на електронну пошту одного з підрозділів поліції надійшло повідомлення про закладення вибухівки в медичних установах міста", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що наразі перевіряють 14 медичних закладів на наявність вибухівки.

У цих закладах працюють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи. Вони обстежують приміщення, перед цим провели термінову евакуацію пацієнтів і персоналу.

Нагадаємо, раніше у Києві евакуювали людей із будівлі скандального ОАСК через "замінування”.

мінування поліція перевірки Харків лікарні

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