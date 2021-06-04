У Харкові масово "замінували” лікарні міста, поліція проводить евакуацію
Сьогодні, 4 червня, Нацполіція Харкова отримала повідомлення про масове “мінування” будівель у місті, в тому числі медичних закладів
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області, передає RegioNews.
Близько 9:00 на електронну пошту одного з підрозділів поліції надійшло повідомлення про закладення вибухівки в медичних установах міста", - йдеться в повідомленні.
У поліції додали, що наразі перевіряють 14 медичних закладів на наявність вибухівки.
У цих закладах працюють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи. Вони обстежують приміщення, перед цим провели термінову евакуацію пацієнтів і персоналу.
Нагадаємо, раніше у Києві евакуювали людей із будівлі скандального ОАСК через "замінування”.
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