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04 червня 2021, 13:48 307

У школі Харкова розпилили газовий балончик: учнів евакуювали

04 червня 2021, 13:48 307
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Скріншот з відео
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У Харкові 4 червня невідомий розпорошив перцевий балончик у школі, через що усіх учнів і персонал вивели з будівлі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Труха Харків".

Зазначається, що інцидент трапився у школі №153. Усі діти перебувають на площі перед школою.

На місце вже прибули поліцейські, рятувальники і бригада швидкої допомоги. Ще не відомо, хто і навіщо розпорошив газ.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині учень розпилив газ з балончика, через що школу евакуювали.

евакуація Україна школа Харків ученики

 
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