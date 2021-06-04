У школі Харкова розпилили газовий балончик: учнів евакуювали
У Харкові 4 червня невідомий розпорошив перцевий балончик у школі, через що усіх учнів і персонал вивели з будівлі
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Труха Харків".
Зазначається, що інцидент трапився у школі №153. Усі діти перебувають на площі перед школою.
На місце вже прибули поліцейські, рятувальники і бригада швидкої допомоги. Ще не відомо, хто і навіщо розпорошив газ.
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині учень розпилив газ з балончика, через що школу евакуювали.
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