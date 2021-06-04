11:03  04 червня
На Хмельниччині через незаконну вирубку лісу постраждав Національний природний парк
10:18  04 червня
КПВВ "Чаплинка" тимчасово припиняє роботу
12:47  04 червня
Ляшко пояснив, чому в Україні скорочують мережу COVID-лікарень
UA | RU
UA | RU
04 червня 2021, 12:47 20

Ляшко пояснив, чому в Україні скорочують мережу COVID-лікарень

04 червня 2021, 12:47 20
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні відбувається скорочення мережі “ковідних” лікарень, оскільки епідеміологічна ситуація стабілізувалася, і потрібно відновлювати надання планової допомоги іншим хворим

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Він пояснив, що лікарні не закриваються, а мова йде про лікарняні заклади, які під час спалахів коронавірусу восени 2020 і навесні 2021 року збільшили ліжковий фонд більш ніж на 50%.

Для того, щоб надавати і планову медичну допомогу, і планові госпіталізації, і планові операції, нам потрібно зараз скорочувати мережу лікарень. Не закриттям закладів, в які будуть госпіталізуватися хворі. І давати можливість госпіталізуватися людям з іншими інфекційними хворобами", - сказав Ляшко.

Він додав, що у МОЗ визначили перелік лікарень, які приймали пацієнтів на перших етапах пандемії.

А всі інші лікарні повинні сьогодні відновити надання планової медичної допомоги іншим хворим, оскільки у нас є стабілізації епідситуації", - стверджує Ляшко.

Нагадаємо, 20 травня Верховна Рада підтримала призначення трьох керівників міністерств: Ляшка, Кубракова і Любченка.

Того ж дня в Україні призначили нового міністра охорони здоров`я. Верховна Рада призначила головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

2 червня уряд призначив двох заступників нового міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

коронавірус медицина МОЗ лікарні Віктор Ляшко

Вже 13 областей України відповідають "зеленій" зоні карантину, - МОЗ
04 червня 2021, 11:59
В Україні на вихідних працюватиме вже десять Центрів вакцинації від COVID-19
04 червня 2021, 11:36
В Україні за добу зробили понад 50 тисяч щеплень від COVID-19
04 червня 2021, 10:39
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Повітряне "Велике будівництво". Як Кирило Тимошенко готується "пиляти" аеропорти
Підсумки року пандемії. На що в Одесі витрачалися коронавірусні гроші
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua