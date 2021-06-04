Ляшко пояснив, чому в Україні скорочують мережу COVID-лікарень

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В Україні відбувається скорочення мережі “ковідних” лікарень, оскільки епідеміологічна ситуація стабілізувалася, і потрібно відновлювати надання планової допомоги іншим хворим

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Він пояснив, що лікарні не закриваються, а мова йде про лікарняні заклади, які під час спалахів коронавірусу восени 2020 і навесні 2021 року збільшили ліжковий фонд більш ніж на 50%.

Для того, щоб надавати і планову медичну допомогу, і планові госпіталізації, і планові операції, нам потрібно зараз скорочувати мережу лікарень. Не закриттям закладів, в які будуть госпіталізуватися хворі. І давати можливість госпіталізуватися людям з іншими інфекційними хворобами", - сказав Ляшко.

Він додав, що у МОЗ визначили перелік лікарень, які приймали пацієнтів на перших етапах пандемії.

А всі інші лікарні повинні сьогодні відновити надання планової медичної допомоги іншим хворим, оскільки у нас є стабілізації епідситуації", - стверджує Ляшко.

Нагадаємо, 20 травня Верховна Рада підтримала призначення трьох керівників міністерств: Ляшка, Кубракова і Любченка.

Того ж дня в Україні призначили нового міністра охорони здоров`я. Верховна Рада призначила головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

2 червня уряд призначив двох заступників нового міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.