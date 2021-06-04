В Харькове массово "заминировали" больницы города, полиция проводит эвакуацию
Сегодня, 4 июня, Нацполиция Харькова получила сообщение о массовом "минировании" зданий в городе, в том числе медицинских учреждений
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает RegioNews.
Около 9:00 на электронную почту одного из подразделений полиции поступило сообщение о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях города", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что сейчас проверяют 14 медицинских учреждений на наличие взрывчатки.
В этих заведениях работают взрывотехники и следственно-оперативные группы. Они обследуют помещения, перед этим провели срочную эвакуацию пациентов и персонала.
Напомним, ранее в Киеве эвакуировали людей из здания скандального ОАСК из-за "минирования".
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