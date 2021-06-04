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04 июня 2021, 15:33 114

Боевика "ДНР" приговорили к пожизненному заключению за обстрел автобуса под Волновахой

04 июня 2021, 15:33 114
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Фото: из открытых источников
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Куйбышевский районный суд Запорожской области вынес приговор по делу об обстреле автобуса под Волновахой Донецкой области в январе 2015 года, в результате чего погибли 12 человек

Об этом сообщается на сайте суда, передает RegioNews.

Подозреваемого боевика Юрия Шпакова (так называемый военный комендант Докучаевска) заочно приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

В ходе расследования дела было установлено, что подозреваемый в апреля 2014 года вступил в террористическую организацию "ДНР" и в мае 2015 года командовал батальоном бригады "Оплот". Он участвовал в боевых действиях против украинских военных.

13 января 2015 года, во исполнение преступного приказа своего непосредственного командования, руководил обстрелом из реактивных систем залпового огня по блокпосту возле города Волноваха Донецкой области, на котором находились гражданские лица, в результате которого поражающими элементами одного из снарядов поврежден рейсовый автобус... Златоустовка - Донецк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры в момент обстрела проходили паспортный контроль, от полученных ранений 12 гражданских лиц погибли и 19 получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что автобус под Волновахой обстреляли три "Града" из Докучаевска.

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