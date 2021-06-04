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04 червня 2021, 09:39 485

Підозрюваного у шахрайстві заступника голови Чернігівської ОДА заарештували на 60 діб

04 червня 2021, 09:39 485
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Фото: ОГП
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Печерський районний суд Києва застосував до підозрюваних у шахрайстві заступника голови Чернігівської ОДА та його спільника арешт строком у 60 діб - до 30 липня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на публікацію Державного бюро розслідувань у Facebook.

Зазначається, що альтернативою запобіжному заходу було обрано внесення застави у розмірі 4 млн 400 тис. грн кожному.

Нагадаємо, 1 червня слідчі теруправління ДБР у Києві затримали заступника Голови Чернігівської ОДА та його спільника, який представлявся керівником майнового комплексу Державного комерційного підприємства "Готель "Слов’янський".

За інформацією слідства, громадянин України, який представлявся керівником готелю, за "винагороду" у 160 тис. доларів гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу цього ж готельного комплексу.

Також повідомлялось, що очільниця Чернігівської обласної державної адміністрації Ганна Коваленко прокоментувала інцидент з отриманням хабаря за участі її заступника.

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