Підозрюваного у шахрайстві заступника голови Чернігівської ОДА заарештували на 60 діб
Печерський районний суд Києва застосував до підозрюваних у шахрайстві заступника голови Чернігівської ОДА та його спільника арешт строком у 60 діб - до 30 липня
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на публікацію Державного бюро розслідувань у Facebook.
Зазначається, що альтернативою запобіжному заходу було обрано внесення застави у розмірі 4 млн 400 тис. грн кожному.
Нагадаємо, 1 червня слідчі теруправління ДБР у Києві затримали заступника Голови Чернігівської ОДА та його спільника, який представлявся керівником майнового комплексу Державного комерційного підприємства "Готель "Слов’янський".
За інформацією слідства, громадянин України, який представлявся керівником готелю, за "винагороду" у 160 тис. доларів гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу цього ж готельного комплексу.
Також повідомлялось, що очільниця Чернігівської обласної державної адміністрації Ганна Коваленко прокоментувала інцидент з отриманням хабаря за участі її заступника.