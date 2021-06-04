У Чернівцях працівники психлікарні пікетують облраду

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У Чернівцях біля приміщення облради і обласної державної адміністрації зібралися десяток людей з вимогою не закривати психіатричну лікарню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.



За словами працівників психлікарні, багато людей залишаться без роботи, якщо її закриють.

Збираємо підписи і будемо боротися до останнього. Закривають... і куди люди підуть? У Вінницю хіба. Думаю, що нам допоможуть депутати. Закрити хочуть друге відділення, найперспективніше, - розповідає учасник протесту Олег.

Раніше стало відомо, що Чернівецька обласна психіатрична лікарня з 1 липня змушена скоротити два відділення та працівників. Все через проблеми із фінансуванням.

Про це повідомила генеральна директорка Чернівецької обласної психіатричної лікарні Анжела Левицька.

Ускладнилася ситуація у Чернівецькій обласній психіатричній лікарні ще з минулого року. Грошей на психіатричну допомогу виділялося мало. Наразі лікарня законтрактувалася на кілька послуг, але проблеми з фінансами залишаються – їх не вистачає навіть за зарплату медикам.

Генеральна директорка Чернівецької обласної психіатричної лікарні Анжела Левицька не приховує, що ситуація в медичному закладі критична. І наразі вирішити цю проблему не вдається. Тому, щоби зменшити витрати, взялися оптимізовувати лікарню і вже з першого липня ліквідують два відділення – чоловіче відділення №9 та жіноче відділення №2. Під скорочення потрапляють майже 60 осіб медичного персоналу.

Та в лікарні запевняють, що пацієнти без допомоги не залишаться, і на їхньому лікуванні це жодним чином не позначиться.

Ми неоднаразово зверталися до Національної служби здоров’я України (НСЗУ) щодо нестачі коштів. Нам рекомендували звертатися до обласної ради щодо дофінансування. Але і там не змогли допомогти. Рекомендували, якщо не вистачає грошей на зарплату, необхідно оптимізуватися, – пояснює Анжела Левицька.

Наразі у психлікарні дефіцит по заробітній платі становить шість мільйонів гривень.

Після контрактування з НСЗУ лікарні дали на 9 місяців 39 мільйонів гривень. А нам лише на зарплату потрібно 45 мільйонів гривень. За ці гроші ще маємо утримувати заклад. Тому наразі в психіатричній лікарні ситуація критична. Ми не просто без грошей, ми у боргах. Тому доводиться оптимізовувати лікарню – ліквідовувати відділення і скорочувати штат. Ці речі дуже неприємні для нас, але вибору немає, - каже генеральна директорка.

У психлікарні є два жіночі відділення, два чоловічі відділення та змішане відділення.

Жіноче відділення №2 хороше, у ньому минулого року пролікувалося 465 пацієнтів. Та ми вирішили скоротити друге відділення, бо це окреме приміщення. Споруда невелика, на два поверхи. Третину площі займає кафедра БДМУ. Закриємо відділення і будемо мати економію на енергоносіях. Така ж ситуація з чоловічим відділенням №9, приміщення якого теж знаходиться окремо, - пояснила Анжела Левицька.

За словами Анжели Левицької, у Чернівецькій області області налічується 24 тисячі людей із психіатричними розладами. Допомоги потребує чимало пацієнтів.

Як повідомлялося, у січні суд зупинив роботу одеської психлікарні, де через пожежу загинуло 7 осіб. Причина – порушення норм пожежної безпеки, які можуть призвести до нової трагедії.

Минулого року міністр охорони здоров'я обіцяв, що усі психлікарні з липня і до грудня дофінансують на рівні минулого року. Якщо цього не робити, то психлікарні доведеться закрити.