В Черновцах работники психбольницы пикетируют облсовет

Фото molbuk.ua

В Черновцах возле здания облсовета и областной государственной администрации собрался десяток людей с требованием не закрывать психиатрическую больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.



По словам работников психбольницы, многие люди останутся без работы, если ее закроют.

Собираем подписи и будем бороться до последнего. Закрывают... и куда люди пойдут? В Винницу разве. Думаю, что нам помогут депутаты. Закрыть хотят второе отделение, самое перспективное, - рассказывает участник протеста Олег.

Раньше стало известно, что Черновицкая областная психиатрическая больница с 1 июля вынуждена сократить два отделения и работников. Все из-за проблем с финансированием.

Об этом сообщила генеральная директор Черновицкой областной психиатрической больницы Анжела Левицкая.

Осложнилась ситуация в Черновицкой областной психиатрической больнице еще с прошлого года. Денег на психиатрическую помощь выделялось мало. Сейчас больница законтрактовалась на несколько услуг, но проблемы с финансами остаются – их не хватает даже за зарплату медикам.

Генеральный директор Черновицкой областной психиатрической больницы Анжела Левицкая не скрывает, что ситуация в медицинском учреждении критическая. И сейчас решить эту проблему не удается. Поэтому, чтобы уменьшить расходы, взялись оптимизировать больницу и уже с первого июля ликвидируют два отделения – мужское отделение №9 и женское отделение №2. Под сокращение попадают около 60 человек медицинского персонала.

И в больнице уверяют, что пациенты без помощи не останутся, и на их лечении это никак не отразится.

Мы неоднократно обращались в Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) относительно нехватки средств. Нам рекомендовали обращаться в областной совет по дофинансированию. Но и там не смогли помочь. Рекомендовали, если не хватает денег на зарплату, необходимо оптимизироваться, – объясняет Анжела Левицкая.

Сейчас в психбольнице дефицит по заработной плате составляет шесть миллионов гривен.

После контрактов с НСЗУ больнице дали на 9 месяцев 39 миллионов гривен. А нам только на зарплату нужно 45 миллионов гривен. За эти деньги еще должны содержать заведение. Поэтому сейчас в психиатрической больнице ситуация критическая. Мы не просто без денег, мы в долгах. Поэтому приходится оптимизировать больницу – ликвидировать отделения и сокращать штат. Эти вещи очень неприятны для нас, но выбора нет, - говорит генеральный директор.

В психбольнице есть два женских отделения, два мужских отделения и смешанное отделение.

Женское отделение №2 хорошее, в нем в прошлом году пролечилось 465 пациентов. Но мы решили сократить второе отделение, потому что это отдельное помещение. Постройка небольшая, на два этажа. Треть площади занимает кафедра БГМУ. Закроем отделение и будем иметь экономию на энергоносителях. Такая же ситуация с мужским отделением №9, помещение которого тоже находится отдельно, - пояснила Анжела Левицкая.

По словам Анжелы Левицкой, в Черновицкой области насчитывается 24 тысячи людей с психиатрическими расстройствами. В помощи нуждается немало пациентов.

Как сообщалось, в январе суд остановил работу Одесской психбольницы, где из-за пожара погибли 7 человек. Причина - нарушение норм пожарной безопасности, которые могут привести к новой трагедии.

В прошлом году министр здравоохранения обещал, что все психбольницы с июля и до декабря дофинансируют на уровне прошлого года. Если этого не делать, то психбольницы придется закрыть.