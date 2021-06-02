Під офісом київської "Свободи" трапилася штовханина між прихильниками політсили і пікетувальниками

Фото ASPI News

Біля офісу київського осередку ВО “Свобода” під час мирного зібрання активістів, ветеранів АТО і патріотично налаштованої молоді, які прийшли з вимогою до керівництва ВО “Свобода” виключити зі складу партії депутата Київради Ігоря Мірошниченка, відбулося силове протистояння

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ASPI News.

Учасники акції 1 червня, яких було близько 200, пояснили, що прийшли до столичного офісу "Свободи", щоб обговорити діяльність їхнього депутата в Київраді Мірошниченко, який, за словами мітингувальників, "пов’язаний з ОПЗЖ і прокремлівськими силами в Україні", і передати письмове звернення до голови партії Олега Тягнибока.

Офіс "Свободи" вже охороняла поліція, а пікетувальників на вулиці зустріли близько 20 міцних хлопців, деякі з дерев’яними палицями.

Вони намагалися захопити наш автомобіль з гучномовцем і побити водія, але провокація не вдалася. Ці молоді люди, які нас чомусь ображали, називаючи "тітушками", зникли за пару хвилин з місця місця подій. Спілкування перейшло в мирне русло, і нам надали мікрофон для виступу, - розповіли мітингувальники.

Учасники акції зазеначили, що Ігор Мірошниченко "працював і працює на скандально відомого Андрія Пальчевського, а його дружина Яна Левицька була піарницею в передвиборному штабі партії "Перемога Пальчевського".

Такі особи паплюжать власними вчинками не тільки ВО "Свобода", а й український патріотичний рух в цілому. Нагадаємо ще й про "готельний бізнес" Мірошниченко — його готелі на Нивках у Києві — один з них — NyvkyPLAZA (за документами він є "садовим будиночком"), номінальною власницею якого записана рідна сестра Мірошниченко, радо приймала і обслуговувала таких відомих російських акторів, як Батурін, Горюшин, Прокоп’єв, Бабенко, Клімов, Сафонов і інших не менш одіозних особистостей з країни-агресора. Тому ми вимагаємо від ВО "Свобода" негайно виключити зі свого складу Ігоря Михайловича Мірошниченко, — відзначили учасники акції.

Як повідомлялося 22 травня, депутат Полтавської міськради Бублик пішов зі "Свободи" до "ЄС". Депутат Полтавської міської ради, обраний від ВО "Свобода", нардеп попереднього скликання Юрій Бублик повідомив, що вступає до лав партії "Європейська солідарність".

Раніше, 4 квітня, "Свобода" вимагала перевиборів у 87 окрузі на Івано-Франківщині. У "Свободі" виборчу кампанію назвали брудною і фальсифікованою.