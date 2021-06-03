14:31  03 червня
В Україні повернули тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях
14:52  03 червня
ОАСК зобов'язав Міноборони реставрувати будинок Сікорського в Києві
15:52  03 червня
Справа на 1,5 мільярди: ДБР обшукує облгази та Міністерство енергетики
UA | RU
UA | RU
03 червня 2021, 13:36 197

На Буковині 26 дітей постраждали від масового отруєння в дитсадку

03 червня 2021, 13:36 197
Читайте также на русском языке
Фото поліції Чернівецької області
Читайте также
на русском языке

Поліція Чернівецької області розслідує масове отруєння дітей на Вижниччині. Попередньо, до медиків по допомогу звернулися 28 осіб. Серед потерпілих – 26 дітей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Зі слів лікарів, у більшості з них легкий перебіг захворювання.

Сьогодні, 3 червня, до Вижницького районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Іспас до сімейного лікаря звернулися троє дітей віком від 3 до 6 років зі скаргами на погіршення стану здоров’я, яке може свідчити про харчове отруєння. Усі вони є вихованцями місцевого закладу дошкільної освіти, - повідомляють у поліції.

Під час перевірки вказаного закладу члени спеціальної комісії також з’ясували, що до сімейних лікарів з аналогічними симптомами загалом звернулися 28 осіб – 2 дорослих і 26 дітей. Медики їх оглянули та, зважаючи на легкий перебіг захворювання, відпустили додому. Наразі всі вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.

Співробітники Вижницького районного відділу поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України та з’ясовують всі обставини.

Як повідомлялося, у березні на Харківщині закрили дитячий садок через масове отруєння. Таке розпорядження винесла Держспоживслужба.

отруєння діти дитячий садок поліція Буковина

На Львівщині загинув шестикласник під час екскурсії
02 червня 2021, 15:32
На Херсонщині у ДТП потрапили п‘ять машин: серед постраждалих шестеро дітей
02 червня 2021, 13:09
Генпрокуратура вимагатимемо створення структури слідчих-ювеналів
01 червня 2021, 18:52
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мерські вибори в Харкові. Чому Терехов втрачає виборців на користь Світличної
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram