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04 червня 2021, 14:35 214

У Тернополі почалася вакцинація освітян препаратом Pfizer

04 червня 2021, 14:35 214
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Фото: Суспільне
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У Тернополі почали щеплювати від коронавірусу працівників освіти американським препаратом Pfizer

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на голову обласного департаменту охорони здоров’я Ольгу Ярмоленко, передає RegioNews.

За її словами, сьогодні планують вакцинувати 160 педагогів. Також вона нагадала, що у вихідні в місті почне працювати тимчасовий центр вакцинації.

Там щеплюватимуть людей, які записались на вакцинацію через додаток "Дія". 5 та 6 червня планують імунізувати понад 800 людей.

Нагадаємо, у Тернополі на вихідних відкриють тимчасовий центр вакцинації, він працюватиме в кінотеатрі ім. Довженка.

коронавірус Тернопіль ОДА Pfizer вакцинація

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