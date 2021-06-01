У Тернополі на вихідних відкриють тимчасовий центр вакцинації

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У суботу, 5 червня, в Тернополі відкриють тимчасовий центр вакцинації, він працюватиме в кінотеатрі ім. Довженка, що на проспекті Злуки, 45

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОДА, передає RegioNews.

У центрі будуть проводити щеплення жителів області, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що у вихідні щеплення будуть робити вісім бригад. В ОДА зазначають, що вакцинація відбуватиметься із дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних вимог.

Мешканців міста будуть імунізувати вакциною CoronaVac.

Нагадаємо, у Львові відкрили центр вакцинації: щеплюватимуть людей, які записалися через "Дію". У суботу, 29 травня, у Львові відкрили перший центр вакцинації від коронавірусу. Він розташувався на "Арені Львів".

Також 29 травня в Києві розпочав свою роботу центр вакцинації від коронавірусу. Зранку у черзі на вакцинацію зібрались кілька сотень людей.