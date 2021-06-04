11:03  04 червня
На Хмельниччині через незаконну вирубку лісу постраждав Національний природний парк
10:18  04 червня
КПВВ "Чаплинка" тимчасово припиняє роботу
12:47  04 червня
Ляшко пояснив, чому в Україні скорочують мережу COVID-лікарень
UA | RU
UA | RU
04 червня 2021, 11:59 784

Вже 13 областей України відповідають "зеленій" зоні карантину, - МОЗ

04 червня 2021, 11:59 784
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Станом на 4 червня всі регіони України перебувають у "жовтій" зоні карантину, з них 13 частково відповідають показникам "зеленої"

Про це пише RegioNews, посилаючись на дані на сайті МОЗ.

Нині ситуація з коронавірусом покращилась в Житомирській області. Там зафіксували коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування на рівні 4,7%.

У Харківській області цей коефіцієнт опустився до 4,2%, що також відповідає показникам "зеленої" зони.

Столиця відповідає все ще відповідає "зеленій" зоні карантину, однак коефіцієнт нових випадків поступово збільшується і зараз вже становить 5%.

При цьому найнижчий показник у Вінницькій області - 1,7%.

Також близькі до "зеленої" зони показники в Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій областях.

Раніше повідомлялося, що Кабмін може послабити в Україні карантинні обмеження.

карантин коронавірус Київ Україна МОЗ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Повітряне "Велике будівництво". Як Кирило Тимошенко готується "пиляти" аеропорти
Підсумки року пандемії. На що в Одесі витрачалися коронавірусні гроші
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua