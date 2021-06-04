Вже 13 областей України відповідають "зеленій" зоні карантину, - МОЗ

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Станом на 4 червня всі регіони України перебувають у "жовтій" зоні карантину, з них 13 частково відповідають показникам "зеленої"

Про це пише RegioNews, посилаючись на дані на сайті МОЗ.

Нині ситуація з коронавірусом покращилась в Житомирській області. Там зафіксували коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування на рівні 4,7%.

У Харківській області цей коефіцієнт опустився до 4,2%, що також відповідає показникам "зеленої" зони.

Столиця відповідає все ще відповідає "зеленій" зоні карантину, однак коефіцієнт нових випадків поступово збільшується і зараз вже становить 5%.

При цьому найнижчий показник у Вінницькій області - 1,7%.

Також близькі до "зеленої" зони показники в Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій областях.

Раніше повідомлялося, що Кабмін може послабити в Україні карантинні обмеження.