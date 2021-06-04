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04 червня 2021, 11:36 7

В Україні на вихідних працюватиме вже десять Центрів вакцинації від COVID-19

04 червня 2021, 11:36 7
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Фото: Facebook
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В Україні цими вихідними, 5-6 червня, будуть відкриті Центри масової вакцинації від коронавірусу в десятьох містах

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Так, 5-6 червня центри масової вакцинації будуть діяти в таких містах:

  • м. Київ, на базі Міжнародного виставкового центру;
  • м. Львів, на базі стадіону "Арена Львів”;
  • м. Одеса, на базі ТЦ "Мегадом”, Fontan Sky Center, ЗОШ "Кримська”;
  • м. Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка;
  • м. Полтава, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
  • м. Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11 "Гарант";
  • м. Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру "Київська Русь";
  • м. Миргород Полтавської області, на базі будинку культури Миргородської міської ради;
  • м. Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адміністративного підрозділу "Гірничо-збагачувальний комбінат";
  • м. Рівне, на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука.

Щеплення робитимуть людям, які записались у чергу для вакцинації у сімейних лікарів або через додаток "Дія”. Пріоритет надаватимуть літнім людям.

Нагадаємо, 29 травня у Києві розпочав свою роботу центр вакцинації від коронавірусу. Тоді на вакцинацію зібрались кілька сотень людей. Також 29 травня у Львові відкрили перший центр вакцинації від коронавірусу. Він розташувався на "Арені Львів".

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