В Тернополе началась вакцинация педагогов препаратом Pfizer
В Тернополе начали прививать от коронавируса работников образования американским препаратом Pfizer
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на главу областного департамента здравоохранения Ольгу Ярмоленко, передает RegioNews.
По ее словам, сегодня планируют вакцинировать 160 педагогов. Также она напомнила, что в выходные в городе начнет работать временный центр вакцинации.
Там будут прививать людей, которые записались на вакцинацию через приложение "Дія". 5 и 6 июня планирует иммунизировать более 800 человек.
Напомним, в Тернополе на выходных откроют временный центр вакцинации, он будет работать в кинотеатре им. Довженко.
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