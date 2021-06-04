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04 июня 2021, 14:35 135

В Тернополе началась вакцинация педагогов препаратом Pfizer

04 июня 2021, 14:35 135
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Фото: Суспільне
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В Тернополе начали прививать от коронавируса работников образования американским препаратом Pfizer

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на главу областного департамента здравоохранения Ольгу Ярмоленко, передает RegioNews.

По ее словам, сегодня планируют вакцинировать 160 педагогов. Также она напомнила, что в выходные в городе начнет работать временный центр вакцинации.

Там будут прививать людей, которые записались на вакцинацию через приложение "Дія". 5 и 6 июня планирует иммунизировать более 800 человек.

Напомним, в Тернополе на выходных откроют временный центр вакцинации, он будет работать в кинотеатре им. Довженко.

коронавирус Тернополь ОГА Pfizer вакцинация

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