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Ляшко объяснил, почему в Украине сокращают сеть COVID-больниц
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04 июня 2021, 12:47 13

Ляшко объяснил, почему в Украине сокращают сеть COVID-больниц

04 июня 2021, 12:47 13
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Фото: из открытых источников
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В Украине происходит сокращение сети "ковидных" больниц, поскольку эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, и нужно восстанавливать оказание плановой помощи другим больным

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Он пояснил, что больницы не закрываются, а речь идет о больничных учреждения, которые во время вспышек коронавируса осенью 2020 и весной 2021 года увеличили коечный фонд более чем на 50%.

Для того, чтобы предоставлять и плановую медицинскую помощь, и плановые госпитализации, и плановые операции, нам нужно сейчас сокращать сеть больниц. Не закрытием заведений, в которые будут госпитализироваться больные. И давать возможность госпитализироваться людям с другими инфекционными болезнями", - сказал Ляшко.

Он добавил, что в Минздраве определили перечень больниц, которые принимали пациентов на первых этапах пандемии.

А все остальные больницы должны сегодня возобновить предоставление плановой медицинской помощи другим больным, поскольку у нас есть стабилизации эпидситуации", - утверждает Ляшко.

Напомним, 20 мая Верховная Рада поддержала назначение трех руководителей министерств: Ляшко, Кубракова и Любченко.

В тот же день в Украине назначили нового министра здравоохранения. Верховная Рада назначила главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

2 июня правительство назначило двух заместителей нового министра здравоохранения Виктора Ляшко.

коронавирус медицина Минздрав больницы Виктор Ляшко

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