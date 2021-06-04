В Україні за добу зробили понад 50 тисяч щеплень від COVID-19

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В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали 50 840 людей, це на 16 359 осіб більше, ніж добою раніше

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

За минулу добу одну дозу отримали 46 868 людей, повністю імунізовані - 3 972 людини. Протягом доби працювали 395 мобільних бригад і 436 пунктів щеплення.

Станом на 4 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 630 381 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 123 663 особи, з них отримали одну дозу - 1 123 661 особа, повністю імунізовані та отримали дві дози - 142 062 особи. Загалом проведено 1 265 723 щеплення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні за 3 червня COVID-19 діагностували у 2 266 осіб, зафіксовано 95 летальних випадків, 963 людини госпіталізували.