У Львові зросла вартість проїзних карток в електротранспорті

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Виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні, 4 червня підвищив ціни на проїзні абонементи та пересадкові квитки у трамваях і тролейбусах

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає RegioNews.

У мерії стверджують, що по проїзних квитках з 7 червня вартість разової поїздки становитиме 4 грн і нижче.

Загальна місячна проїзна картка для користування в електротранспорті буде коштувати 240 грн. При здійсненні 60 поїздок на місяць, тобто двічі на день, вартість разової проїздки становитиме 4 грн. А якщо придбати електронну місячну проїзну картку для користування в електротранспорті, вартість якої буде 230 грн, при здійсненні двох поїздок на день, вартість разової поїздки становитиме 3,83 грн”, - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що вартість місячної пільгової картки буде становити 120 грн, а при здійсненні 60 поїздок на місяць ціна разової поїздки знизиться до 2 грн.

Якщо ж придбати електронну місячну картку за 115 грн, разова поїздка обійдеться в 1,92 грн.

Відповідно до рішення міської Ради Львова, з 7 червня вартість проїзних карток в електротранспорті буде наступною:

місячна проїзна картка для підприємств, установ та організацій – 300 гривень;

загальна тримісячна проїзна картка – 600 гривень;

загальна місячна проїзна картка – 240 гривень;

електронна тримісячна проїзна картка – 590 гривень;

електронна місячна проїзна картка – 230 гривень;

пільгова місячна проїзна картка для учнів та студентів – 120 гривень;

електронна пільгова місячна проїзна картка – 115 гривень;

електронна пільгова денна проїзна картка – 30 гривень;

електронна триденна проїзна картка – 70 гривень.

Нагадаємо, у Львові 27 травня набуло чинності рішення Виконавчого комітету міської ради про підняття вартості проїзду у громадському транспорті до 10 гривень.