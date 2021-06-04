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04 червня 2021, 12:16 86

У Львові зросла вартість проїзних карток в електротранспорті

04 червня 2021, 12:16 86
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Фото: із відкритих джерел
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Виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні, 4 червня підвищив ціни на проїзні абонементи та пересадкові квитки у трамваях і тролейбусах

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає RegioNews.

У мерії стверджують, що по проїзних квитках з 7 червня вартість разової поїздки становитиме 4 грн і нижче.

Загальна місячна проїзна картка для користування в електротранспорті буде коштувати 240 грн. При здійсненні 60 поїздок на місяць, тобто двічі на день, вартість разової проїздки становитиме 4 грн. А якщо придбати електронну місячну проїзну картку для користування в електротранспорті, вартість якої буде 230 грн, при здійсненні двох поїздок на день, вартість разової поїздки становитиме 3,83 грн”, - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що вартість місячної пільгової картки буде становити 120 грн, а при здійсненні 60 поїздок на місяць ціна разової поїздки знизиться до 2 грн.

Якщо ж придбати електронну місячну картку за 115 грн, разова поїздка обійдеться в 1,92 грн.

Відповідно до рішення міської Ради Львова, з 7 червня вартість проїзних карток в електротранспорті буде наступною:

  • місячна проїзна картка для підприємств, установ та організацій – 300 гривень;
  • загальна тримісячна проїзна картка – 600 гривень;
  • загальна місячна проїзна картка – 240 гривень;
  • електронна тримісячна проїзна картка – 590 гривень;
  • електронна місячна проїзна картка – 230 гривень;
  • пільгова місячна проїзна картка для учнів та студентів – 120 гривень;
  • електронна пільгова місячна проїзна картка – 115 гривень;
  • електронна пільгова денна проїзна картка – 30 гривень;
  • електронна триденна проїзна картка – 70 гривень.

Нагадаємо, у Львові 27 травня набуло чинності рішення Виконавчого комітету міської ради про підняття вартості проїзду у громадському транспорті до 10 гривень.

Львів ціна горсовет проїзд громадський транспорт

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