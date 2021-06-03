14:31  03 червня
В Україні повернули тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях
14:52  03 червня
ОАСК зобов'язав Міноборони реставрувати будинок Сікорського в Києві
17:57  03 червня
На Донбасі вже другу добу зберігається "тиша", жодного ворожого обстрілу
UA | RU
UA | RU
03 червня 2021, 17:05 69

Мер Львова Садовий очолив палату Конгресу місцевих влад при Зеленському

03 червня 2021, 17:05 69
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Мера Львова Андрія Садового обрали головою палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України

Про це повідомляється у Facebook Офісу президента, передає RegioNews.

Рішення було прийняте під час засідання палати під головуванням Володимира Зеленського у Хмельницькому. Садовий обійме цю посаду із випробувальним терміном у шість місяців.

Його заступниками стали мер Житомира Сергій Сухомлин та міський голова Дніпра Борис Філатов.

Зазначається, що нове керівництво палати буде співпрацювати з новоствореним офісом Конгресу місцевих влад при Офісі президента.

Нагадаємо, раніше мер Львова Садовий відреагував на дії Білорусі по затриманню літака з опозиціонером.

призначення Офіс президента Львів Андрій Садовий конгрес місцева влада

У МОЗ розповіли, кому і де можна щепитися від COVID-19 у найближчі вихідні
03 червня 2021, 13:17
Голобуцький: З подачі ОП "Слуга народу" в Харкові не висуває кандидата проти Терехова
03 червня 2021, 09:26
У Зеленського запевняють, що закон про олігархів буде діяти лише 10 років
02 червня 2021, 20:05
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мерські вибори в Харкові. Чому Терехов втрачає виборців на користь Світличної
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram