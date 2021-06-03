Мер Львова Садовий очолив палату Конгресу місцевих влад при Зеленському

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Мера Львова Андрія Садового обрали головою палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України

Про це повідомляється у Facebook Офісу президента, передає RegioNews.

Рішення було прийняте під час засідання палати під головуванням Володимира Зеленського у Хмельницькому. Садовий обійме цю посаду із випробувальним терміном у шість місяців.

Його заступниками стали мер Житомира Сергій Сухомлин та міський голова Дніпра Борис Філатов.

Зазначається, що нове керівництво палати буде співпрацювати з новоствореним офісом Конгресу місцевих влад при Офісі президента.

Нагадаємо, раніше мер Львова Садовий відреагував на дії Білорусі по затриманню літака з опозиціонером.