Во Львове выросла стоимость проездных карточек в электротранспорте

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Исполнительный комитет Львовского городского совета сегодня, 4 июня повысил цены на проездные абонементы и пересадочные билеты в трамваях и троллейбусах

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает RegioNews.

В мэрии утверждают, что по проездным билетам с 7 июня стоимость разовой поездки составит 4 грн и ниже.

Обычная месячная проездная карточка для использования в электротранспорте будет стоить 240 грн. При осуществлении 60 поездок в месяц, то есть два раза в день, стоимость разовой произдкы составит 4 грн. А если приобрести электронную месячную проезжую карточку для пользования в электротранспорте, стоимость которой будет 230 грн, при осуществлении двух поездок в день, стоимость разовой поездки составит 3,83 грн", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что стоимость месячной льготной карточки будет составлять 120 грн, а при осуществлении 60 поездок в месяц цена разовой поездки снизится до 2 грн.

Если же приобрести электронную месячную карточку за 115 грн, разовая поездка обойдется в 1,92 грн.

Согласно решению городского Совета Львова, с 7 июня стоимость проездных карточек в электротранспорте будет следующей:

месячная проездная карта для предприятий, учреждений и организаций - 300 гривен;

общая трехмесячная карта - 600 гривен;

общая месячная карточка - 240 гривен;

электронная трехмесячная карта - 590 гривен;

электронная месячная проездная карточка - 230 гривен;

льготная месячная проездная карта для учеников и студентов - 120 гривен;

электронная льготная месячная проездная карточка - 115 гривен;

электронная льготная дневная проездная карта - 30 гривен;

электронная трехдневная карта - 70 гривен.

Напомним, во Львове 27 мая вступило в силу решение Исполнительного комитета городского совета о поднятии стоимости проезда в общественном транспорте до 10 гривен.