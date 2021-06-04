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04 июня 2021, 12:16 85

Во Львове выросла стоимость проездных карточек в электротранспорте

04 июня 2021, 12:16 85
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Фото: из открытых источников
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Исполнительный комитет Львовского городского совета сегодня, 4 июня повысил цены на проездные абонементы и пересадочные билеты в трамваях и троллейбусах

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает RegioNews.

В мэрии утверждают, что по проездным билетам с 7 июня стоимость разовой поездки составит 4 грн и ниже.

Обычная месячная проездная карточка для использования в электротранспорте будет стоить 240 грн. При осуществлении 60 поездок в месяц, то есть два раза в день, стоимость разовой произдкы составит 4 грн. А если приобрести электронную месячную проезжую карточку для пользования в электротранспорте, стоимость которой будет 230 грн, при осуществлении двух поездок в день, стоимость разовой поездки составит 3,83 грн", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что стоимость месячной льготной карточки будет составлять 120 грн, а при осуществлении 60 поездок в месяц цена разовой поездки снизится до 2 грн.

Если же приобрести электронную месячную карточку за 115 грн, разовая поездка обойдется в 1,92 грн.

Согласно решению городского Совета Львова, с 7 июня стоимость проездных карточек в электротранспорте будет следующей:

  • месячная проездная карта для предприятий, учреждений и организаций - 300 гривен;
  • общая трехмесячная карта - 600 гривен;
  • общая месячная карточка - 240 гривен;
  • электронная трехмесячная карта - 590 гривен;
  • электронная месячная проездная карточка - 230 гривен;
  • льготная месячная проездная карта для учеников и студентов - 120 гривен;
  • электронная льготная месячная проездная карточка - 115 гривен;
  • электронная льготная дневная проездная карта - 30 гривен;
  • электронная трехдневная карта - 70 гривен.

Напомним, во Львове 27 мая вступило в силу решение Исполнительного комитета городского совета о поднятии стоимости проезда в общественном транспорте до 10 гривен.

Львов цена горсовет проезд общественный транспорт

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