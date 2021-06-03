Кабмін може послабити в Україні карантинні обмеження

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Кабінет Міністрів має усі підстави для того, щоб послабити карантин в Україні, наша держава підійшла до кінця третьої хвилі COVID-19

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив нардеп від "Слуги народу”, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає RegioNews.

За його словами, зараз в Україні спостерігається значне зменшення кількості нових випадків COVID-19, а тих, хто одужав, у 4 рази більше, ніж хворих.

Такої статистики в Україні взагалі не було. Сьогодні завантаженість лікарень становить 18%, завантаження реанімаційних ліжок - 32%, завантаження апаратів ШВЛ - 9%. Це насамперед свідчить про те, що ми підійшли до завершення третьої хвилі коронавірусу. На сьогодні в уряду є підстави послабити карантин", - сказав Радуцькй.

Він додав, що зараз в Україні не залишилося жодної "помаранчевої” зони, всі регіони "жовті”, а деякі наблизилися до показників "зеленої” зони карантину.

Тому є підстави послабити карантин, тим більше що наступну хвилю всі вчені, всі експерти прогнозують не раніше осені цього року. Коронавірус - це сезонне захворювання, як і будь-яке вірусне захворювання, тому думаю, влітку уряд може собі дозволити послаблення карантину", - заявив він.

Нагадаємо, раніше президент доручив спрогнозувати ситуацію із коронавірусом восени.

Також повідомлялося, що в Україні хочуть послабити карантин влітку.