В Україну прибув літак із черговою партією вакцини AstraZeneca
В аеропорт “Бориспіль” сьогодні, 3-го червня доставили 705 600 доз вакцини AstraZeneca у рамках глобальної ініціативи COVAX
Про це повідомляє "Укрінформ”, передає RegioNews.
Сьогодні в Україну прибула нова партія вакцин AstraZeneca від COVID-19. 705 600 доз доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у рамках глобальної ініціативи COVAX", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цю партію планують використати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакциною CoviShield/AstraZeneca.
Імунізувати будуть медиків та працівників закладів охорони здоров’я, учасників ООС, соціальних працівників, священнослужителів, працівників МВС, СБУ та людей віком 65+.
Також друге щеплення отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами і громадські діячі.
Нагадаємо, 26 травня літак із 500 тисячами доз вакцини CoronaVac прибув в Україну.
Також повідомлялось, що Україна отримала партію вакцини Pfizer, яку придбали за кошти бюджету.