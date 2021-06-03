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03 червня 2021, 19:06 22

В Україну прибув літак із черговою партією вакцини AstraZeneca

03 червня 2021, 19:06 22
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Фото: із відкритих джерел
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В аеропорт “Бориспіль” сьогодні, 3-го червня доставили 705 600 доз вакцини AstraZeneca у рамках глобальної ініціативи COVAX

Про це повідомляє "Укрінформ”, передає RegioNews.

Сьогодні в Україну прибула нова партія вакцин AstraZeneca від COVID-19. 705 600 доз доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у рамках глобальної ініціативи COVAX", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цю партію планують використати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакциною CoviShield/AstraZeneca.

Імунізувати будуть медиків та працівників закладів охорони здоров’я, учасників ООС, соціальних працівників, священнослужителів, працівників МВС, СБУ та людей віком 65+.

Також друге щеплення отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами і громадські діячі.

Нагадаємо, 26 травня літак із 500 тисячами доз вакцини CoronaVac прибув в Україну.

Також повідомлялось, що Україна отримала партію вакцини Pfizer, яку придбали за кошти бюджету.

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