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03 июня 2021, 19:59 8

Кабмин может ослабить в Украине карантинные ограничения

03 июня 2021, 19:59 8
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Фото: из открытых источников
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Кабинет Министров имеет все основания для того, чтобы ослабить карантин в Украине, наше государство подошло к концу третьей волны COVID-19

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил нардеп от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает RegioNews.

По его словам, сейчас в Украине наблюдается значительное уменьшение количества новых случаев COVID-19, а тех, кто выздоровел, в 4 раза больше, чем больных.

Такой статистики в Украине вообще не было. Сегодня загруженность больниц составляет 18%, загрузка реанимационных коек - 32%, загрузка аппаратов ИВЛ - 9%. Это прежде всего свидетельствует о том, что мы подошли к завершению третьей волны коронавируса. На сегодня у правительства есть основания ослабить карантин", - сказал Радуцкий.

Он добавил, что сейчас в Украине не осталось ни одной "оранжевой" зоны, все регионы "желтые", а некоторые приблизились к показателям "зеленой" зоны карантина.

Поэтому есть основания ослабить карантин, тем более что следующую волну все ученые, все эксперты прогнозируют не раньше осени этого года. Коронавирус - это сезонное заболевание, как и любое вирусное заболевание, поэтому думаю, летом правительство может себе позволить ослабление карантина", - заявил он.

Напомним, ранее президент поручил спрогнозировать ситуацию с коронавирусом осенью.

Также сообщалось, что в Украине хотят ослабить карантин летом.

коронавирус Кабмин карантин заявление пандемия Ограничение

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