В Україні хочуть послабити карантин: в МОЗ розповіли коли

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Послаблення карантинних обмежень в Україні може відбутися вже влітку. Однак послаблення будуть невеликі

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ТСН.

Так, на літній період (можуть послабити карантинні обмеження - ред.). Вже є карантинна втома, пандемічна втома. Тому коли у нас буде стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення", - зазначив він.

За словами міністра, потрібно шукати золоту середину між спроможністю медичної системи лікувати хворих і економічними інтересами.

Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко розповів, що до кінця червня поточного року в Україну мають прибути 3,7 мільйона доз вакцини від коронавірусу. Це включно з тими дозами, що вже завезли в рамках механізму COVAX та поставки китайської вакцини CoronaVac.