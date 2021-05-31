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31 травня 2021, 09:16 192

В Україні хочуть послабити карантин: в МОЗ розповіли коли

31 травня 2021, 09:16 192
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Фото: з відкритих джерел
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Послаблення карантинних обмежень в Україні може відбутися вже влітку. Однак послаблення будуть невеликі

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ТСН.

Так, на літній період (можуть послабити карантинні обмеження - ред.). Вже є карантинна втома, пандемічна втома. Тому коли у нас буде стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення", - зазначив він.

За словами міністра, потрібно шукати золоту середину між спроможністю медичної системи лікувати хворих і економічними інтересами.

Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко розповів, що до кінця червня поточного року в Україну мають прибути 3,7 мільйона доз вакцини від коронавірусу. Це включно з тими дозами, що вже завезли в рамках механізму COVAX та поставки китайської вакцини CoronaVac.

коронавірус карантин Віктор Ляшко Обмеження локдаун

 
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