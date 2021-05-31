Президент доручив спрогнозувати ситуацію із коронавірусом восени

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Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Офісу президента за результатами наради щодо ситуації з коронавірусом.

Зазначається, що наразі у країні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19, усі області наразі перебувають у "жовтій" зоні карантину. Всі епідемічні показники фактично досягли рівня вересня 2020 року - як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих, яких на сьогодні 110 876 осіб.

З 74 675 ліжок, передбачених для хворих на коронавірус, зайнято 14 451, тобто 19%. Продовжує знижуватися також кількість зайнятих апаратів штучної вентиляції легень (893 із 6700) та ліжок інтенсивної терапії (зайнято 30%).

Нагадаємо, раніше у Зеленського заявили, що COVID-ситуація в Україні покращується дев’ятий тиждень поспіль.