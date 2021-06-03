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03 июня 2021, 14:22 1314

ВНО по химии не сдали почти 11% абитуриентов

03 июня 2021, 14:22 1314
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Фото из открытых источников
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Внешнее независимое оценивание (ВНО) по химии сдали 89,2% абитуриентов

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО), передает RegioNews.

Сегодня состоялось первое заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога "сдал/не сдал". Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить предельный балл по химии, который соответствует 14 баллам, - говорится в сообщении.

Отмечается, что от общего количества лиц, которые принимали участие в тестировании по химии, порог "сдал/не сдал" не преодолели 10,8% абитуриентов.

Как сообщалось, 1 июня на ВНО по украинскому языку и литературе 75 участников не допустили к пунктам тестирования.

21 мая тестирование по химии сдавали почти 10 тысяч человек. В первом тестировании основной сессии ВНО-2021 — по химии — приняли участие 9885 человек, что составляет 77,6% от общего количества зарегистрированных.

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