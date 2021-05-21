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21 травня 2021, 19:23 31

Стартувало ЗНО-2021: тестування з хімії складали майже 10 тисяч осіб

21 травня 2021, 19:23 31
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Сьогодні, 21 травня, у першому тестуванні основної сесії ЗНО-2021 — з хімії — взяли участь 9885 осіб, що становить 77,6% від загальної кількості зареєстрованих.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає RegioNews з посиланням на Міносвіти.

Найбільший відсоток учасників від загальної кількості зареєстрованих — 87,5% — зафіксовано в Рівненській області, найменший — 58,7% — у Кіровоградській.

6 учасників ЗНО не були допущені до пунктів тестування через запізнення, відсутність документа, що посвідчує особу. Дотримання процедури тестування контролювали 57 громадських спостерігачів.

Результати тестування з хімії буде оголошено до 6 червня. Із завданнями сертифікаційної роботи з хімії можна ознайомитись у розділі "ЗНО-2021. Хімія”.

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО з хімії через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву. Докладніше про умови участі у додатковій сесії — у відповідному розділі сайту УЦОЯО, — зазначили у МОН.

Як повідомлялося, в Україні сьогодні стартувала основна сесія ЗНО-2021. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочалася тестуваннями з хімії.

Раніше стало відомо, що основна сесія ЗНО-2021 триватиме від 21 травня до 15 червня. Понад 13% її учасників – випускники минулих років.

Міносвіти ЗНО тести школи УЦОЯО

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