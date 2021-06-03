10:22  03 червня
Вже 12 регіонів відповідають показникам "зеленої" зони, - МОЗ
08:32  03 червня
Закон про олігархів: статус визначатиме РНБО за чотирма критеріями
08:09  03 червня
Доба на Донбасі пройшла без порушень - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
03 червня 2021, 12:39 419

У Харкові припинено незаконну діяльність мережі аптек, які продавали наркотики

03 червня 2021, 12:39 419
Читайте также на русском языке
Фото Харківської обласної прокуратури
Читайте также
на русском языке

У Харкові правоохоронці припинили діяльність мережі аптечних закладів, котрі незаконно збували наркотичні препарати. Під час обшуків було вилучено понад 9 тисяч блістерів таблеток із заборонною речовиною

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

За інформацією відомства, правоохоронцями було проведено обшуки у 6 аптеках, у ході яких виявлено понад 9 тисяч блістерів з таблетками, фінансово-господарську документацію, грошові кошти, а також осіб, які намагались придбати наркотичні препарати.

Наразі тривають слідчі дії, після отримання висновку судових експертиз буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення.

Як повідомлялося, на Херсонщині у студента вилучили наркотиків на один мільйон гривень. На одному із поштових відділень Херсона студент хотів відправити посилки з наркотиками. Його затримали правоохоронці і вилучили наркотичних та психотропних речовин на один мільйон гривень.

обшуки наркотики прокуратура Харків Аптеки

На Рівненщині СБУ викрила канал контрабанди бурштину на 30 млн
02 червня 2021, 15:47
Верховна Рада ухвалила в першому читанні заборону продажу ліків дітям
02 червня 2021, 13:41
Податкова міліція з прокуратурою проводять обшуки у київському КП "ГІОЦ"
02 червня 2021, 11:34
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мерські вибори в Харкові. Чому Терехов втрачає виборців на користь Світличної
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини
Всі публікації »
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram