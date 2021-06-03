У Харкові припинено незаконну діяльність мережі аптек, які продавали наркотики

Фото Харківської обласної прокуратури

У Харкові правоохоронці припинили діяльність мережі аптечних закладів, котрі незаконно збували наркотичні препарати. Під час обшуків було вилучено понад 9 тисяч блістерів таблеток із заборонною речовиною

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

За інформацією відомства, правоохоронцями було проведено обшуки у 6 аптеках, у ході яких виявлено понад 9 тисяч блістерів з таблетками, фінансово-господарську документацію, грошові кошти, а також осіб, які намагались придбати наркотичні препарати.

Наразі тривають слідчі дії, після отримання висновку судових експертиз буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення.

Як повідомлялося, на Херсонщині у студента вилучили наркотиків на один мільйон гривень. На одному із поштових відділень Херсона студент хотів відправити посилки з наркотиками. Його затримали правоохоронці і вилучили наркотичних та психотропних речовин на один мільйон гривень.