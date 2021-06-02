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02 червня 2021, 13:41 10

Верховна Рада ухвалила в першому читанні заборону продажу ліків дітям

02 червня 2021, 13:41 10
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Фото: з відкритих джерел
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Верховна Рада України сьогодні, 2 червня, у першому читанні ухвалила за основу проєкт закону №5122 щодо заборони продажу лікарських засобів дітям, які не досягли 14 років

Відповідне рішення підтримало 306 народних депутатів на засідання парламенту, передає RegioNews.

Так, законопроєкт №5122 вносить зміни ст. 21 Закону "Про лікарські засоби". В разі ухвалення в цілому документ заборонятиме продаж будь-яких лікарських препаратів дітям до 14.

Крім того, законопроєкт передбачає штраф за продаж лікарських засобів неповнолітнім громадянам у розмірі від шести до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У випадку повторного правопорушення протягом року загрожує штраф від двадцяти п’яти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше повідомлялось, що у парламент внесли законопроєкт щодо підвищення пенсійного віку для українців.

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