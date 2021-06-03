В Харькове пресечена незаконная деятельность сети аптек, которые продавали наркотики

Фото Харьковской областной прокуратуры

В Харькове правоохранители прекратили деятельность сети аптечных заведений, которые незаконно сбывали наркотические препараты. Во время обысков было изъято более 9 тысяч блистеров таблеток с запретным веществом

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

По информации ведомства, правоохранителями были проведены обыски в 6 аптеках, в ходе которых выявлено более 9 тысяч блистеров с таблетками, финансово-хозяйственную документацию, денежные средства, а также лиц, которые пытались приобрести наркотические препараты.

Сейчас продолжаются следственные действия, после получения заключения судебных экспертиз будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления.

Как сообщалось, на Херсонщине у студента изъяли наркотиков на один миллион гривен. На одном из почтовых отделений Херсона студент хотел отправить посылки с наркотиками. Его задержали правоохранители и изъяли наркотических и психотропных веществ на один миллион гривен.